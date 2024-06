Casal 'fisga' cofre com US$ 100 mil em pesca com imã em Nova Iorque, nos Eua

Um casal "fisgou" um cofre com cerca de US$ 100 mil (pouco mais de R$ 500 mil) em dinheiro do fundo de um lago no Corona Park, no Queens, em Nova York (EUA), quando fazia pesca com ímã atrás de objetos metálicos que possam ter valor.

Os dois pescadores, James Kane e Barbie Agostini, lançaram na água um cabo com um forte ímã na ponta na tarde de sexta-feira (31/5). Quando sentiram algo volumoso na ponta, puxaram um cofre velho.

Eles conseguiram arrombar o cofre e encontraram a descoberta embrulhada em plástico. "Eram duas pilhas de centenas de notas. Grandes pilhas", disse James ao NY1. Kane disse que, como pescadores veteranos com ímãs, ele e a esposa já haviam encontrado muitos cofres antes – a maioria dos quais estão vazios. Ele esperava que, com este, acontecesse o mesmo.

"Ele me mostrou e assim que vi os dólares reais e as fitas de segurança, perdi o controle", relatou Barbie.