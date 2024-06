População define painel decorativo da Praça da Lagoinha

A consulta pública ocorreu no período de maio no aplicativo do Colab - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

A consulta pública ocorreu no período de maio no aplicativo do Colab - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Com 136 votos, o painel decorativo escolhido pela população de São Gonçalo para ser grafitado na nova Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, mais conhecida como Praça da Lagoinha, é o painel B, que explora brincadeiras de ruas muito comuns antigamente, como carrinho de rolimã, brincadeira do taco, bambolê, pião e outras. A consulta pública ocorreu no período de maio no aplicativo do Colab.

O grafite será desenvolvido pelo artista Marcelo Eco, curador do projeto Cidade Ilustrada. A outra opção, que obteve 123, incluía desenhos de brincadeiras que marcaram a infância dos moradores do bairro, como bola de gude, cafifa, pular corda e come come de papel. O painel escolhido começará a ser desenhado em um dos muros da nova quadra da praça nos próximos dias.



A praça vem sendo revitalizada pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, no projeto Praça Renovada. A área de lazer está está recebendo os ajustes finais e logo será entregue para a população. Na praça, foi construída uma nova quadra poliesportiva e novos brinquedos para crianças foram colocados. Estão sendo instalados, no momento, novos bancos e canteiros e equipamentos para a academia para idoso.

Leia também:

STF marca para dia 12 julgamento sobre correção do FGTS

Polícia apreende grande quantidade de drogas no Zumbi, em São Gonçalo

O projeto da nova praça foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais. A ação reuniu três grandes projetos da Prefeitura de São Gonçalo: Praça Renovada, que revitaliza os espaços públicos de lazer; Cidade Ilustrada, que está transformando as vias públicas em galerias de artes ao ar livre com painéis de grafite; e o Colabore SG, que permite que o cidadão interaja com o poder público através do aplicativo Colab.



A Praça da Lagoinha fica na Estrada do Pacheco, próximo ao Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) e ao lado da nova Clínica da Lagoinha.



O projeto Praça Renovada já foi concluído em 11 praças, sendo duas no Jardim Catarina, uma no Boaçu, uma no Coroado, uma no Laranjal, uma no Vila Três, uma no Gradim, uma no Rocha, uma no Jóquei, uma em Itaúna e a Praça Chico Mendes. Também estão em andamento intervenções na Praça do Colubandê (feita pela Secretaria de Transportes), Pontal, Porto do Rosa, Bairro Almerinda e Porto Velho.