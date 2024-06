21º Encontro de Motociclistas agita Praça Marechal Floriano Peixoto, em Itaboraí

A programação do último dia de evento conta com show de manobras acrobáticas e “Globo da Morte” - Foto: Divulgação

A Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, recebe, no próximo fim de semana, o 21º Encontro Nacional de Motociclistas, que completa o mês de comemoração dos 191 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí. Organizado pelo Moto Clube, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), o evento vai contar com uma programação recheada de música, exposições, mostra fotográfica e muito mais.

Hoje (1º), a partir das 10h, vai rolar muita música com shows das bandas Time Machine, Rock Sound Machine, Made in Rock, Bloody Mary e dos cantores Fabinho do Blues e Renata Pedrosa. A programação conta ainda com show de manobras acrobáticas com a equipe Força e Ação e “Globo da Morte” com a equipe Shark-s.



Já no domingo, o evento começará às 10h com uma vasta programação e contará com shows da banda Clássicos do Rock, além de apresentações dos cantores Rafael Red Grave e Ayrton Ramos. A programação do último dia de evento conta ainda com show de manobras acrobáticas e “Globo da Morte”.

Serviço

21º Encontro de Motociclistas

Datas: 31 de maio a 02 de junho

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro