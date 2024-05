Negociação entre Philippe Coutinho e Vasco chega em ajustes finais

Nos últimos dias, a negociação para o retorno de Philippe Coutinho ao Vasco se tornou pública. No desembarque ao Brasil, o meia afirmou que gostaria de retornar ao clube que o revelou. O jogador, agora, aguarda uma rescisão contratual com o Aston Villa, da Inglaterra. A equipe de São Januário já se movimenta para os acertos finais do contrato com Coutinho para sacramentar o retorno do 'cria'.

O salário que Coutinho receberá no Vasco será reduzido cerca de 70% em relação ao que ele recebe no Aston Villa. O meia sinalizou que abriria mão dos altos valores que recebe e a negociação passa pela parceria do Vasco com o Instituto Philippe Coutinho. O jogador deseja desenvolver a organização para jovens e crianças no Rio de Janeiro. Ambos os lados já se alinharam para que isso aconteça. Quem negocia a rescisão de Coutinho com o Aston Villa é o empresário iraniano Kia Joorabchian. Quem lidera as conversas com o Vasco é o empresário Cacau Barbosa.

Com a possível chegada de Philippe Coutinho, o debate sobre qual camisa o 'cria' da base deverá utilizar já começou. Em sua primeira temporada como profissional, no Vasco, Coutinho utilizava a camisa 30. Após se transferir, o meia se destacou com a 10 no Liverpool e no Bayern de Munique. Hoje, a 10 do Vasco está com Dimitri Payet. Coutinho utilizou a camisa 11 pela Seleção Brasileira, tanto em Copa do Mundo como em Copa América. A camisa, que já foi de Romário, também é uma alternativa para o meia de 31 anos.

