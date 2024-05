Carro da PM capota após colisão com BRT, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Viatura da PM colidiu com BRT na Zona Oeste do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Viatura da PM colidiu com BRT na Zona Oeste do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na manhã desta quarta-feira (29), uma viatura da Polícia Militar se chocou com um articulado do BRT, na altura da estação 2, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A imagem mostra o carro dos policiais virado, com as rodas para cima, bem próximo à calha que é exclusiva para uso do BRT.

De acordo com a Mobi-Rio, a viatura policial acabou realizando uma conversão proibida na pista exclusiva do BRT e acabou se chocando com o coletivo: "A Mobi-Rio destaca que a utilização da calha do BRT é exclusivamente para os ônibus do BRT. A utilização indevida da calha, além de acarretar acidentes, atrapalha a operação do BRT."

Mesmo com o impacto do acidente, ninguém se feriu.

