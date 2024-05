(AGUARDANDO FOTO) Caminhão colide em poste e interdita via no Centro de Niterói

No início da noite desta terça-feira (28), um motorista em um caminhão acabou se acidentando ao colidir contra um poste na Avenida Washington Luiz, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. O acidente aconteceu por volta das 18h30, em frente ao estacionamento do Mercado Municipal da cidade.

Alguns relatos disseram que o motorista do veículo estaria dando ré quando acabou se chocando contra o poste. Ele ficou preso dentro do caminhão, pois o poste estava energizado. Agentes da prefeitura foram até o local e não há informações de feridos. O trânsito precisou ser parado na área.

Além disso, o acidente prejudicou o fornecimento de energia da região. Algumas residências e comércios próximos do Centro ficaram sem luz. A Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica de Niterói, foi acionada, mas não forneceu atualizações sobre as áreas que foram afetadas.

* Em apuração

