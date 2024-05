'Brota Aí': Secretaria das Culturas de Niterói lança projeto de oficinas culturais

Na próxima sexta-feira, 24, a secretaria das Culturas de Niterói lança o projeto “Brotaí - Rede Cultura Comunitária”, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, às 18h30. O programa, que está na sua segunda edição, oferece oficinas culturais e encontros de formações cidadãs gratuitos nas cinco macrorregiões da cidade. O evento, que é aberto ao público e tem entrada gratuita, terá DJ Renan, bateria de escola de samba (com alunos da oficina de percussão do Brotaí do bairro de São Lourenço) e roda de samba.

O “Brota aí” tem o objetivo promover o fortalecimento das ações culturais nas comunidades do município de Niterói, tendo como base mobilizadora a realização de oficinas culturais multiplicadoras, gratuitas e descentralizadas, abordando temas artísticos diversos. O programa contou até agora com mais de 1600 inscrições, sendo mais de 70% de mulheres, 58,1% pessoas que se identificam como pretas ou pardas.

Serão 50 oficinas culturais gratuitas, atendendo as 5 macrorregiões do município de Niterói, em mais de 30 territórios, com mais de 1.500 alunos e alunas. Serão realizados 154 encontros pedagógicos de formação cultural, dentre oficinas continuadas e pontuais, junto à equipe de profissionais e estudantes do projeto; 120 encontros com atividades culturais lúdicas, de integração e troca de saberes culturais locais; e 4 encontros de integração da rede, entre todos os territórios contemplados, abertos a toda a população em praças públicas.

“Um dos principais objetivos da nossa secretaria é acessibilizar a cultura e potencializar o que a cidade tem de melhor no seguimento. Buscamos uma cultura descentralizada, que atinja toda as regiões da cidade, com o intuito de, cada vez mais, democratizar os espaços. Essa é a segunda edição do “Brota aí” e tenho certeza que será ainda mais potente e agregadora para Niterói!”, disse Júlia Pacheco, secretária das Culturas de Niterói.

Oficinas e territórios contemplados:

Benjamin - Maquiagem Barreto / CADEN - Zumba Barreto / Praça da Árvore - Zumba Barreto / CDEN - Trancista Ingá - Artesanato Chacará - Dança Cavalão - Balé Maria Paula - Mídias virtuais Centro / Fluminensinho - Percussão Centro / GDN - DJ Largo da Batalha - Carnaval Pé Pequeno - Música Engenhoca - Capoeira Serra Grande 1 - Unha Artística Serra Grande 2 - Artesanato Badu - Trancistca Icaraí - Dança Mix Icaraí - Dança de Salão Icaraí - Charme Santa Rosa - Capoeira Maceió - Percussão Palmeira - Maquiagem Piratininga - Macramê Preventório - Dança do Ventre Rio do Ouro - Charme Riodades - Zumba Santa Bárbara - Maquiagem São Lourenço - Percussão Santo Cristo - Percussão Trevo de Piratininga - Dança Contemporânea Vila Ipiranga - Capoeira Vital Brasil - Recreação Artística Cubango - Maquiagem Baldeador - FreeStyle/Corte de Cabelo Artístico.

Serviço:

SECRETARIA DAS CULTURAS LANÇA O PROJETO “BROTA AÍ” , EM NITERÓI

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Data: 24 de maio

Horário: 18h30

Entrada gratuita

Mais informações: @smc.niteroi @brotai.niteroi