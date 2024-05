Praça Transformada: Novo espaço de convivência é entregue à população de Itaboraí

A Praça Miguel Pereira de Souza fica localizada na Avenida Carlos Lacerda, esquina com a Rua Carmelita Vieira, no Areal - Foto: Divulgação - Prefeitura de Itaboraí

A Praça Miguel Pereira de Souza fica localizada na Avenida Carlos Lacerda, esquina com a Rua Carmelita Vieira, no Areal - Foto: Divulgação - Prefeitura de Itaboraí

Dia de conquista e realizações para os moradores do Areal. A revitalização da Praça Miguel Pereira de Souza foi entregue à população, na manhã deste sábado (18/05). A cerimônia de entrega do espaço totalmente revitalizado contou com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, do deputado federal Altineu Côrtes, e do deputado estadual Guilherme Delaroli.

A revitalização da praça contou com recuperação da estrutura, pintura, implantação de parquinho com brinquedos, instalação de equipamentos para academia da terceira idade, construção de novos bancos e mesas de jogos, lixeiras e paisagismo. Além disso, a praça conta também com iluminação de LED. Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a importância da revitalização dos centros de convivência para a população.

“É tempo de transformação em Itaboraí. Nós estamos trabalhando desde o primeiro dia e vamos continuar trabalhando muito para que o nosso povo ande cada vez mais de cabeça erguida. O que a gente prometeu desde o primeiro era trabalhar e temos feito isso de segunda a segunda e não vamos parar de trabalhar enquanto a transformação não chegar em cada cantinho da nossa cidade”, afirmou Marcelo Delaroli, ao lado de secretários municipais e vereadores.

A revitalização da praça contou com recuperação da estrutura, pintura, implantação de parquinho com brinquedos | Foto: Divulgação /Prefeitura de Itaboraí

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, afirmou que o projeto Praça Transformada vem para trazer mais qualidade de vida para a população.



“A entrega dos centros de convivência totalmente revitalizados tem como objetivo garantir mais qualidade de vida e lazer para a população. Esses espaços contam com brinquedos infantis, academia ao ar livre, paisagismo, quadra de futebol e muito mais. Sem dúvidas, um dia marcante para a população do Areal”, disse o secretário.

População aproveitando o espaço de lazer | Foto: Divulgação - Prefeitura de Itaboraí

Quem celebrou a entrega do novo espaço de convivência foi o aposentado Carlos Peixoto, de 67 anos, morador do Areal há mais de 30 anos.



“Tô muito feliz, ficamos abandonados por muito tempo e essa praça vem para nos ajudar bastante. Agora é trazer meus netos para brincar aqui, conversar com os amigos e reunir toda a família. Tudo muito lindo”, disse Carlos.

A Praça Miguel Pereira de Souza fica localizada na Avenida Carlos Lacerda, esquina com a Rua Carmelita Vieira, no Areal.