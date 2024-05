Itaboraí 191 anos: Confira o esquema de trânsito para shows de aniversário da cidade

A programação de shows em comemoração aos 191 anos de emancipação político-administrativa do município começará no sábado (18/05). Com isso, a Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Transporte (SEMTRANS) e de Segurança (SEMSEG), montou um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de motoristas e pedestres. Do dia 18 a 21 de maio, o motorista precisará ficar atento aos trechos de interdição e desvios pelo município, além dos locais proibidos para estacionamento de veículos.

Os shows vão acontecer em uma estrutura montada na Avenida 22 de Maio, na altura do nº 3428, em Joaquim de Oliveira. A partir das 17h de sábado (18/05), o tráfego de veículos será desviado para as vias auxiliares até o fim da programação em cada dia. A Avenida 22 de Maio, no trecho entre os bairros Outeiro das Pedras e Santo Expedito será interditado, incluindo as ruas Anápio da Costa Almeida, José Ferreira Marques, Ambrozina Rosa Pinto, Trinta e Cinco, Euclides Ramos, Manoel da Silva Leite, Trinta e Três e a Rua Rubens R. da Silva.

Leia também:

Ecoponto do Bairro Vermelho realiza evento destacando a importância da reciclagem

Caso João Pedro: Comissão da Alerj recebe parentes de vítimas em operações policiais

No sentido Norte (Centro/Venda das Pedras), o motorista deverá acessar a Rua Ralph Ledsham, passando Rua Santa Cruz, Rua Darly Lobosco até retornar à Avenida 22 de Maio.



Já no sentido Sul (Manilha/Rio de Janeiro), o desvio será pela Avenida Dr. Elias de Miranda, seguindo pela Rua Joselina Isabel da Silva, Rua Anibal Rouças, Rua Vinte e Seis, até retornar à Avenida 22 de Maio. O estacionamento de veículos será proibido em toda extensão da Avenida 22 de Maio, do bairro Outeiro das Pedras até Santo Expedito, e também em todo percurso de desvio.

As interdições no trânsito visam assegurar a integridade do público durante os dias de evento. Agentes operacionais de ordenamento de trânsito e da Guarda Municipal de Itaboraí estarão nas ruas informando corretamente o cidadão sobre as mudanças.

No quesito segurança, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), preparou um forte esquema de segurança para a festividade. Toda a extensão da Avenida 22 de Maio, receberá videomonitoramento, no local dos shows e nos principais retornos e entradas da cidade.

Um Centro de Comando e Controle móvel será instalado no local do evento de comemoração ao aniversário da cidade, sendo um micro-ônibus da Guarda Municipal, que contará com monitores, espelhando em mosaico, as câmeras de videomonitoramento instaladas na cidade, com conexão de internet e com estações de trabalho, operadas pelos guardas municipais.