Acusado de chefiar tráfico de drogas em Rio Bonito é 'cria' do Salgueiro, em SG, segundo a polícia

O Disque Denúncia, divulgou, nesta quinta-feira (16), um cartaz para auxiliar no inquérito policial instaurado pela 119ª DP (Rio Bonito), a fim de obter informações que possam levar à localização e prisão do acusado e foragido da Justiça, Wesley de Andrade Camilo, vulgo Atacante ou Jacundar. Segundo a polícia, ele é ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) eacusado de chefiar o tráfico de drogas no bairro do Jacundá, em Rio Bonito, Leste do Sul Fluminense.



Consta nos autos que a vítima A.A.M foi executada a tiros no Sítio São Judas Tadeu , situado à Rua Mendes, em Jacundá. Na mesma ocasião, os autores, em total de quatro, roubaram um aparelho celular de sua companheira, além de documentos e chaves de veículos que estavam no local. Os crimes aconteceram no dia 31 de julho de 2022.



A vítima e sua companheira, possuíam, ilegalmente, um areal no sítio onde moravam. No final de 2021, segundo investigações da delegacia de Rio Bonito, eles receberam uma ligação de um traficante do Complexo da Salgueiro, em São Gonçalo, exigindo a quantia de R$2,5 mil por semana, para o funcionamento do areal. As informações chegadas à 119ªDP dão conta que a exigência foi negada pela vítima, determinando na sua execução do proprietário, pelos criminosos, no mês de julho de 2022.



Contra Wesley Camilo consta um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Rio Bonito, pelo crime de Homicídio Qualificado.



Quem tiver informações sobre a localização do acusado deve denunciar de forma anônima, aos seguintes canais do Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.



