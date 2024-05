Secretaria da Juventude inscreve para 3.500 vagas em cursos de Robótica e Design de Games

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) abriu inscrições, entre os dias 13 e 30 de maio, para 3.500 vagas nos cursos de Robótica e Design de Games. As aulas serão realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, ao longo de todo o mês de junho, em todas as sete unidades dos Espaços da Juventude: Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande. Para realizar o cadastro, basta preencher o formulário disponível nas redes sociais da secretaria: www.instagram.com/juvrio.

Os Espaços da Juventude já capacitaram, em menos de dois anos, mais de 10 mil jovens para as profissões do futuro. Em um ambiente acolhedor, inclusivo e totalmente tecnológico, jovens de 15 a 29 anos aprendem como utilizar das ferramentas e conhecimentos mais requisitados no mercado de trabalho de inovação. Cada unidade oferece 250 vagas por curso, com turmas mensais. Todos os cursos dos Espaços têm certificado de conclusão.

Robótica e Design de Games

No curso de Robótica, os alunos irão imergir no mundo das células robotizadas colaborativas e aprender como se dá a integração de robôs em rede com outros sistemas de automação. Tudo isso de forma sustentável.

Já em Design de Games, os jovens irão iniciar no mundo da programação digital. Na sala de aula, os alunos conhecerão os tipos de jogos e mergulharão na história dos consoles. Ao final do curso, será desenvolvido um jogo entre os colegas.

Os Espaços da Juventude

Espaços da Juventude oferecem vagas, regularmente, também para outras formações: DJ, Indústria Avançada, Operação de Drone, Impressão 3D, Mídias Digitais, Informática para Negócios e Programação Móvel.

Reconhecido como um polo de prática em novas tecnologias e desenvolvimento de novas ideias para o mercado de trabalho, nos Espaços da Juventude os jovens são estimulados a criar soluções que possam transformar o modo consumimos e do trabalhamos, com a orientação de professores e material didático exclusivo.

Onde ficam:

Espaço da Juventude do Estácio

Endereço: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô)

Espaço da Juventude da Cidade de Deus

Endereço: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (referência: próximo à Fundação Leão XIII)

Espaço da Juventude de Vigário Geral

Endereço: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba (referência: igreja em frente ao contêiner)

Espaço da Juventude de Vargem Pequena

Endereço: Estrada dos Bandeirantes s/nº, Av. A, Vargem Pequena (referência: Praça Veluza Bispo)

Espaço da Juventude de Madureira

Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano)

Espaço da Juventude do Jacarezinho

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 1.801, Jacarezinho

Espaço da Juventude de Campo Grande

Endereço: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste, Campo Grande­