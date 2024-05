Ator Paulo César Pereio morre aos 83 anos no Rio de Janeiro

Paulo César Pereio, de 83 anos, morreu na tarde deste domingo (12). O Hospital Casa São Bernardo, onde o ator estava internado, confirmou a informação. A unidade de saúde ainda declarou que Paulo estava tratando uma doença hepática avançada e foi levado a unidade durante a madrugada, já em estado grave.

Nascido em 19 de outubro de 1940, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, Paulo César Pereio tem trabalhos marcantes na TV, teatro e no cinema. Ele atuou em mais de 60 filmes, além de trabalhar com cineastas importantes para o cinema nacional, como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.

No documentário "Tá rindo de quê?", sobre o humor na ditadura militar, Pereio falou sobre a dificuldade do ator para driblar a censura: "Eu improvisava muito. Eu vou improvisar? Tem que dizer um texto enviado para a censura, carimbado, e tem que ser aquele texto. E qualquer improviso será castigado".

Famoso por sua voz grave, Pereio fez muitos trabalhos publicitários. Em entrevista ao programa TV Mulher, em 1981, ele declarou: "É um trabalho que eu levo muito a sério e considero tão artístico como qualquer outro. De vez em quando, os publicitários fazem obras de arte em 30 segundos. E acho que a publicidade influencia a linguagem de cinema e televisão".



Após o inicio da pandemia de Covid-19 em 2020, Paulo foi morar no Retiro dos Artistas. Alguns amigos deixaram mensagens homenageando Pereio. O ator Stepan Nercerssian publicou em suas redes sociais: "Adeus Pereio. Te Amo. Sempre". A atriz Zezé Motta também se lembrou do legado deixado pelo amigo: "Perdemos um ícone do nosso cinema. Descansa meu amado Pereio. Quantos trabalhos icônicos e marcantes na TV, teatro e no cinema. Paulo César Pereio era residente no Retiro dos Artistas. Foi muito bem cuidado e amado. Já deixa saudades".