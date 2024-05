6ª Meia Maratona de Niterói tem recorde nas categorias masculino e feminino

O evento tem o apoio da Prefeitura de Niterói e termina neste domingo (5) com provas da categoria Kids no Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação

O evento tem o apoio da Prefeitura de Niterói e termina neste domingo (5) com provas da categoria Kids no Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação

O colombiano Ronald Jefferson foi o grande campeão da 6ª Meia Maratona de Niterói ao cruzar a linha de chegada dos 21Km com o tempo de 1h05m48s. Na categoria feminina, a também colombiana Laura Espinosa fez o melhor tempo, 1h16m27s. Ambos bateram o recorde da prova em suas categorias para o percurso de 21Km. O evento tem o apoio da Prefeitura de Niterói e termina neste domingo (5) com provas da categoria Kids no Caminho Niemeyer.

O podium principal reuniu, ainda, na categoria feminino dos 21Km, Mirlene da Silva dos Santos (2º lugar) e Glauciele de Oliveira de Souza (3º lugar), que foi campeã em 2023. No masculino, o 2º melhor tempo foi de Alequessandro Paula da Silva e o 3º lugar ficou com Mario Cesar de Moura.

Secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart define a Meia Maratona de Niterói como uma corrida bem democrática, que abrange não só os 21 quilômetros, que é a característica da corrida, como outros percursos com menor distância. Para ele, Niterói é uma cidade propícia para esse tipo de esporte, e por ser democrático também com os percursos, é democrático na modalidade.

“É uma modalidade que é só botar um tênis e uma bermuda que você consegue correr, então é mais fácil. E a Secretaria de Esporte está sempre ajudando todos os eventos que acontecem. Tem em torno de vinte e cinco a trinta corridas por ano em Niterói, e em setembro teremos a Maratona de Niterói”, destacou o secretário.

Moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Laura Espinosa participou pela primeira vez da Meia Maratona de Niterói, cujo percurso classificou como difícil e desafiador.

“É a primeira vez que participo da Meia Maratona de Niterói. Eu gostei muito. O percurso é bastante difícil e desafiador, e as meninas são bastante fortes. Mas gostei bastante da corrida. A organização é muito boa. Está tudo incrível”, disse a atleta que integra a equipe de assessoria esportiva Corre Comigo.

Da mesma equipe e também de Duque de Caxias, o militar e professor de educação física Ronald Jefferson já participou três vezes da prova, sendo campeão em 2019 e vice-campeão em 2018. Ele corre há 12 anos e treinou bastante para a disputa.

“Eu amei a prova. É a minha terceira participação na Meia Maratona de Niterói. Tive a oportunidade de ser campeão uma vez aqui, fui segundo em outra oportunidade e, agora, conquistei novamente o primeiro lugar. Eu treinei bastante para poder chegar aqui e fazer uma boa prova. Deu tudo certo, comemorou.

Cerca de 2,5 mil maratonistas participaram da prova deste sábado, que contou, ainda, com percursos de 12km e 6km, além da caminhada de 2,5Km. Nas provas dos 12km, Kelly Souza Rodrigues chegou em primeiro lugar, na frente de Roberta Gaspar D’Aquino e Alessandra da Silva Ferreira.

No masculino, Wellington Luis Santos Conceição foi o destaque e venceu a disputa, superando Rodrigo Ferreira Barreira de Faria e Gilvan Santos Silva, que ficaram com o vice-campeonato e o terceiro lugar.

Na disputa de 6km, Sandra Martins cruzou a linha de chegada na frente de Joice Lima Pereira e Isabele Carneiro. No masculino, o pódio foi de Felipe de Freitas, Vitor Hugo Oliveira Rangel e João Vitor Justino.

Os participantes largaram e chegaram no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, com percursos distintos conforme a categoria, até as praias de Charitas e Icaraí, o Museu de Arte Contemporânea e a Praça Arariboia. O prazo máximo para a conclusão das provas foi de até quatro horas e todos os atletas que encerraram o percurso dentro desse tempo, portando o número de peito e chip da competição, ganharam a medalha de finisher.

Os primeiros que cruzaram a linha de chegada, independente de tempo, receberam troféu e inscrição para a Meia Maratona 2025. Os três primeiros colocados por faixa etária nos percursos de 21Km, 12Km e 6Km receberam também medalhões. Para os classificados do 1º ao 5º tempo no percurso de 21Km coube, ainda, prêmio em dinheiro. Houve premiação também para as três maiores equipes.

Entre os atletas estava o corredor e influenciador digital Pedro Paulo Mendonça. Conhecido pelo bordão “Correr é bom demais, tá maluco!", ele competiu na prova de 21km e elogiou o evento.

“Essa foi a minha primeira vez na Meia Maratona de Niterói. Eu achei a estrutura incrível. Os pontos de hidratação estavam nos lugares corretos. Eu adorei e pretendo voltar, com certeza. Correr é bom demais! Tá maluco!”, brincou Pedro, que compartilha diariamente os seus treinos nas redes sociais.

A 6ª Meia Maratona de Niterói tem organização de Karen Casalini, Tamia Casalini, Bruna Casalini e Armando Barcellos. Ele é realizado pela 3ª Eventos com o apoio da Prefeitura de Niterói, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Caminho Niemeyer, além do patrocínio da Soter Engenharia.

Os organizadores ficaram satisfeitos com o evento e já começaram a pensar na próxima edição.

“Tivemos mudança de data, coisa que não podemos controlar, mas eu acho que conseguimos oferecer aos atletas e a Niterói um excelente evento. Perdemos alguns competidores com a mudança, mas a qualidade da Meia Maratona não foi comprometida. E isso pra gente é o principal. Entregamos um evento bonito e bem feito. Não tivemos qualquer tipo de problema, então acho que a missão foi cumprida. A cidade ganhou com um belíssimo evento e os atletas também”, afirmou Armando Barcellos, destaque no triathlon nacional.

Para 2025, Karen Casalini espera trazer mais atletas de fora do Brasil para a competição.

“Para 2025, a expectativa é de trazer mais atletas de fora do país. Neste ano a gente já teve uma quantidade grande de atletas de fora, franceses, americanos e alemães. Foi uma grata surpresa pra gente. Então, acho que ano que vem, a Meia Maratona de Niterói vai conquistar uma participação ainda mais internacional”, prevê Karen, também destaque no triathlon nacional.

Durante todo o fim de semana, em paralelo à corrida, várias atividades acontecem no Caminho Niemeyer com entrada franca, entre elas, passeio gratuito de balão, feiras de adoção de animais e de produtos esportivos, apresentação de grupos de dança, brinquedos infantis e espaço gastronômico.

Amanhã, domingo (5), a festa continua com a categoria KIDS, para a faixa etária de 2 a 14 anos, com início às 8h. Todas as provas serão disputadas internamente, no Caminho Niemeyer. A primeira largada será a de 400m para crianças de 14 e 13 anos, seguida do pelotão entre 12 e 11 anos que correrá a mesma distância. Entre 10 e 9 anos, a corrida será de 300m; de 8 a 7 anos, de 200m; de 6 a 4 anos, de 100m; e de 3 a 2 anos, de 50 metros.

Os resultados da Meia Maratona de Niterói podem ser acessados através do site https://neorace.com.br/resultados/