Dia das mães: 6 em cada 10 consumidores pretendem comprar presentes

O Dia das Mães se aproxima e com ele a expectativa de movimentação no comércio com a compra de presentes, passeios e ida a restaurantes e shoppings. Uma sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita entre os dias 12 e 16 de abril, com 731 consumidores da região metropolitana do Rio, mostrou que 66,1% dos entrevistados pretendem presentear no Dia das Mães. Já 31,2% disseram que não vão comprar presentes e 2,7% ainda não sabem.

Para os que vão presentear, as roupas são as preferidas de 21,8% dos consumidores, seguidas de perfumes ou cosméticos (20,3%) e calçados, bolsas ou acessórios (17,2%). 7,1% responderam que darão mais de um tipo de presente. Segundo a pesquisa, 27,1% ainda estão em dúvida sobre o que comprar.

O gasto médio com a compra de presentes deve ser de R$ 141 e a movimentação financeira na economia ficará em R$ 337 milhões.

As lojas físicas em ruas e shoppings têm a preferência de 76,1% para a compra dos presentes, enquanto 14,6% vão optar pelas lojas virtuais/online. 6,7% dos consumidores entrevistados afirmaram que comprarão em ambas.

Sobre a Fecomércio RJ

Reúne 59 sindicatos patronais, líderes empresariais, especialistas e consultores com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos negócios no setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado do Rio de Janeiro. Desenvolve soluções, pesquisas e disponibiliza conteúdo sobre questões que impactam a vida do empreendedor e colaboram nas decisões dos gestores públicos. Representa mais de 286 mil estabelecimentos, que respondem por 2/3 da atividade econômica do estado e 70% dos estabelecimentos, gerando mais de 1,8 milhão de empregos formais, que equivalem a 61% dos postos de trabalho no estado. Através do Serviço Social do Comércio (Sesc RJ) atua em assistência social, cultura, educação, lazer e saúde aos comerciários e população carente, enquanto o Serviço Nacional de Aprendizagem Comércio (Senac RJ) promove educação profissional voltada para o setor.

A Fecomércio RJ e o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) são signatários do Pacto Global da ONU. Ao terem suas adesões oficializadas pelo organismo internacional, as duas Casas se comprometem com os dez princípios universais derivados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, se alinhando aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que integram a Agenda 2030.