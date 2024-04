Matteus caminha descalço até igreja para pagar promessa pós BBB 24

Vice-campeão do "BBB 24", Matteus Amaral usou sua fé para agradecer pela passagem pelo reality show. Na noite da última segunda-feira (22) ele caminhou descalço por quilômetros até à Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, em Alegrete, sua cidade natal, no Rio Grande do Sul. Ao chegar à frente da igreja, o ex-BBB se ajoelhou e orou.

O registro do momento foi divulgado pela mãe do ex-brother nas redes sociais.

Leia mais



A geração Z e a nova forma de se relacionar: NATO

Ludmilla é processada por babalaô e deputado após frase considerada intolerante



"Do início ao fim, o que nos move é a fé. Meu filho cumprindo sua promessa e honrando suas raízes.", escreveu Luciane Amaral na legenda do vídeo que tem a música de "Nossa Senhora", de Roberto Carlos, ao fundo.