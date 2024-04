No Rio de Janeiro, criança de 5 anos volta do colégio com bilhete grampeado na camisa

Na manhã da última quarta-feira (17), uma criança de 5 anos, estudante da rede municipal de ensino, voltou pra casa com um bilhete grampeado pela sua professora na camisa do uniforme. O fato aconteceu na Escola Municipal Santa Paula Frassinetti, localizada no centro da cidade de Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. O local conta com mais de 400 alunos e cerca de 70 funcionários. o bilhete tinha a mensagem: "Mamãe, favor mandar outra caderneta! Obrigada"

A mãe da criança, Jennifer Kelly da Silva, relatou que seu filho teria ficado com o bilhete grampeado durante toda a aula. Ela ficou sabendo do fato por uma amiga, que foi buscar a criança na escola, por volta do meio-dia: "Ela me mandou a foto, era 11h52. Ela me mandou um áudio dizendo: 'Olha, Jennifer, o que aconteceu com o seu filho'. Nisso que eu vi a foto, já pedi apoio para minha mãe porque eu fiquei sem chão", contou Jennifer.

Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo disse que aguarda a apuração interna dos fatos e que repudia a atitude. O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, disse através das redes sociais, que optaram pelo afastamento da profissional para a apuração do caso e que medidas cabíveis serão tomadas:

"Fomos surpreendidos nesta quinta, 18, com a informação de que uma criança foi enviada para casa com um bilhete grampeado no uniforme. É importante ressaltar que nunca compactuaremos com tal atitude ou qualquer ato que desrespeite e/ou viole os direitos e exponha de forma vexatória as nossas crianças. Com isso, assim que tomamos conhecimento do fato, de pronto iniciamos todos os processos internos e decidimos pelo afastamento do profissional para que haja a devida apuração e as medidas cabíveis sobre o caso sejam tomadas de acordo com os desdobramentos".

