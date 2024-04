Bailarina pede demissão após piada racista no 'Programa do Ratinho'

Cintia Mello se desligou do 'Programa do Ratinho' - Foto: Reprodução/redes sociais

Cintia Mello se desligou do 'Programa do Ratinho' - Foto: Reprodução/redes sociais

A bailarina Cintia Mello pediu demissão do "Programa do Ratinho" duas semanas após ser vítima de um comentário racista do apresentador sobre seu cabelo. O anúncio foi feito nas redes sociais de Cintia, nesta quinta-feira (18).

"Fui orientada a só me pronunciar quando eu estivesse firme em minhas convicções. Eu decidi me desligar do programa do Ratinho. Alguns dias atrás eu fui tragada por uma situação em que eu não escolhi passar e eu quero deixar bem claro aqui que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher negra. Eu fui pega de surpresa por uma brincadeira inoportuna e, para mim, num momento contraditório, até porque foi feita por uma pessoa que sempre elogiou o meu cabelo natural", afirmou.

No último dia 1, Ratinho fez um comentário, em tom de piada, questionando se a bailaria estava usando peruca. Em seguida, o apresentador chegou mais perto da dançarina e disse que viu “um piolhinho”, além de ter pedido para que outra apresentadora do programa puxasse o cabelo de Cínthia para confirmar. A atitude gerou muitas críticas e muita gente afirmou que ele foi racista com o comentário.



"Por ter liberdade, afinal são nove anos de convivência, eu resolvi buscar uma conversa. Tentei explicar quais são os estigmas por trás de uma brincadeira como aquela, como acaba impactando na vida de pessoas negras, como impactou no meu cotidiano, na minha saúde mental e na minha vida profissional, até porque eu trabalho com a minha imagem na rede social", seguiu Cintia.

Ela também afirmou que tinha esperança que algo acontecesse, uma conversa pessoalmente, uma nota, ou até um esclarecimento público.

"Porque o meu constrangimento foi público, mas nada aconteceu. O pior, recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. E ali eu percebi que ninguém se importava e que não era mais o meu lugar, pois eu sei distinguir muito bem gratidão de submissão. E como esses não são fáceis, eu preciso estar forte para cuidar da minha filha, eu sigo de cabeça erguida e de consciência limpa, porque eu tentei fazer o que eu achava ser correto. E, bola pra frente!", concluiu.

A assessoria de Ratinho ainda não se manifestou sobre o assunto.