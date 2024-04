JEN 2024 promete ser o maior da história

Desde 2017 os Jogos Escolares de Niterói (JEN) não param de crescer! Sejam em número de esportes e escolas. Uma das novidades da competição esse ano é a inclusão de uma nova categoria: a sub 10 anos. E repetindo o mesmo sucesso de todas as edições, a o JEN 2024 bateu mais um recorde de inscrições de instituições de ensino participantes, para alegria dos realizadores.

A Direção dos Jogos Escolares de Niterói atribui o sucesso a alguns fatores. O primeiro e mais importante, segundo a equipe, é o apoio e reconhecimento das autoridades no evento, que visa a integração entre as mais diversas escolas da cidade, com participação da Rede Municipal, escolas estaduais, privadas e até duas Federais.

A contínua atenção a Diretores de escolas, coordenadores de esportes e professores, também é fator que aproxima, gera confiança na participação e produz o perfeito entendimento às demandas e pleitos dos participantes, como a ampliação do 'JENZINHO' e inserção da 5ª categoria que ajudam a incluir crianças, cada vez mais novas em atividades esportivas e pré esportivas. E com isso, podendo atender a escolas que trabalham somente com os primeiros seguimentos educacionais. Por fim, investimentos públicos e parcerias privadas na obtenção dos melhores espaços esportivos, fecham esse ciclo de sucesso.

O ex-secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, ressalta que atualmente o JEN é o maior jogos escolares do Brasil | Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

O JEN é um incentivo da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói. O ex-secretário desse órgão, Luiz Carlos Gallo, ressalta que atualmente o JEN é o maior versão entre os jogos escolares do Brasil. Gallo diz ainda que está muito orgulhoso com esse novo recorde, serão quase seis meses de eventos com 83 escolas diferentes, envolvendo cerca de mais de 6 mil estudantes.



Leia também:

► Copa do Brasil: cariocas conhecem adversários da 3ª fase; Confira!

► Polícia investiga desaparecimento de casal que saiu para baile funk no Rio