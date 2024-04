Quina sorteia maior prêmio da história nesta quarta

A Quina pode entregar, nesta quarta-feira (17), o maior prêmio já oferecido na história do sorteio. O concurso de hoje sorteia um total de R$ 38 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, esta é a maior quantia já oferecida em uma edição regular da Quina, sem levar em conta edições especiais específicas como a Quina de São João.

O recorde pode ser superado na semana que vem caso ninguém acerte as cinco dezenas sorteadas. Apostadores que acertarem quatro, três ou dois dos cinco números também saem premiados, mas levam para casa porcentagens menores a partir do valor total.

Leia também:



➢ Copa do Brasil: cariocas conhecem adversários da 3ª fase; Confira!

➢ Supermercados estão com 50 vagas abertas no Rio de Janeiro

As apostas podem ser realizadas até uma hora antes do sorteio, que acontece às 20h, no horário de Brasília. Para tentar a sorte, basta procurar pessoalmente uma casa lotérica ou acessar o portal online da Caixa Econômica. Na modalidade online, é possível apostar também pelo modo "Surpresinha", um sistema que escolhe cinco números aleatórios para o apostador. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50.