Prefeitura realizará interdições no trânsito do Vila Lage para obras do MUVI

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar, nesta quarta-feira (17), novas alterações no trânsito do Vila Lage para auxiliar no andamento das obras do trecho 1 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI). Os bloqueios terão início a partir das 8h e guardas municipais estarão no local para organizar o trânsito.

Os bloqueios serão feitos na Rua Doutor Alberto Torres e na Rua Lúcio Tomé Feteira. Quem vem pela Rua Doutor Alberto Torres e quiser acessar a Rua Lúcio Tomé Feteira, irá utilizar o novo retorno criado próximo ao antigo DCO (atual setor de sinalização) e seguir até a Avenida Canal. Depois, o motorista irá virar à esquerda para acessar a Rua Lúcio Tomé Feteira.

Quem vem pela Rua Lúcio Tomé Feteira e quiser ir sentido Centro deverá acessar a Avenida Canal pela Rua Lúcio Tomé Feteira, virando à direita na Rua Alberto Torres. Quem quiser seguir para Neves vindo da Rua Lúcio Tomé Feteira também acessará a Avenida Canal, em seguida virará à direita na Rua Doutor Alberto Torres e pegará o retorno em frente ao Assaí.

As intervenções do MUVI estão sendo realizadas pelo Governo do Estado do Rio, através da Secretaria das Cidades. A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo foi a responsável pela aprovação do projeto e captação dos recursos junto ao Estado e está acompanhando todo o andamento das obras.

O MUVI vai garantir a criação de novo corredor viário, com pistas de BRS e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 18 quilômetros do município, 13 bairros e 32 estações. O projeto também receberá uma série de intervenções urbanísticas.