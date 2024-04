Obras da praça Dom Navarro, em Icaraí, recebem ordem de início em Niterói

A cerimônia de assinatura da ordem de início contou com a presença do prefeito Axel Grael - Foto: Divulgação-Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

A cerimônia de assinatura da ordem de início contou com a presença do prefeito Axel Grael - Foto: Divulgação-Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói deu início, nesta segunda-feira (15), às obras da praça Dom Navarro, na avenida Ary Parreiras, em Icaraí. A cerimônia de assinatura da ordem de início contou com a presença do prefeito Axel Grael e de outras autoridades do município e marcou o começo da segunda fase da reforma do espaço. Depois de ter toda a estrutura renovada, o local vai receber paisagismo e equipamentos de lazer para a população.

A recuperação da praça Dom Navarro começou com a instalação de vigas pré-moldadas e de painéis para a recomposição dos 230 metros da laje, que tem cerca de 10 metros de largura. Essa etapa, marcada pelo caráter emergencial, garantiu que o comprometimento da estrutura não gerasse outras repercussões para os moradores do entorno. O prefeito Axel Grael, que acompanhou todo andamento da obra, comentou a importância desse cuidado na hora de reconstruir a praça:



“Depois que a estrutura da praça ficou comprometida, tivemos que agir com agilidade para evitar inundações e outras situações que colocariam a população em risco. Após essa fase de execução de infraestrutura, vamos entregar uma nova praça para a comunidade. É muito gratificante ver o quanto os moradores acompanham os avanços que fazemos aqui. A praça Dom Navarro vai voltar a ser um ponto de encontro para as pessoas, com paisagismo, equipamentos voltados para o lazer, bem-estar e recreação”, celebrou o prefeito.



O novo projeto da praça, que não tem caráter emergencial, demandou uma nova licitação. Realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), a iniciativa prevê a instalação de brinquedos, academia da terceira idade e outros equipamentos para a diversão da população.



“Essa foi uma obra complicada e de difícil acesso. Superamos diversos problemas técnicos e, finalmente, estamos cada vez mais próximos de entregar uma nova praça Dom Navarro para a população. Nosso foco é construir um espaço que atenda bem a todos os usuários”, afirmou o presidente da Emusa, Antonio Lourosa, que também participou da cerimônia de início das obras.



Outras autoridades também acompanharam a solenidade. Entre elas, Luis Vieira, secretário de Administração; Rubia Secundino, secretária de Governo; Vicente Temperini, secretário de Obras; e Ricardo Lanzellotti, secretário de Conservação e Serviços Públicos. O valor de recuperação do espaço é de R$ 1,8 milhão, com prazo de conclusão de 5 meses a partir da ordem de início.



A cerimônia de ordem de início também atraiu moradores que, ansiosos pelo retorno da vida na praça, acompanharam a apresentação do projeto. A senhora Guilhermina Santos de Freitas, que já mora há anos na Avenida Ary Parreiras, destacou a importância da praça para o bairro.



“Sempre frequentei a praça e ela tem grande significado pra mim. Num momento difícil, em que eu estava doente, eu só conseguia caminhar até aqui e sempre fui muito bem acolhida pelos moradores. Quando a gente viu que a obra começou, ficamos muito felizes. A expectativa da revitalização não para de crescer. Espero que o espaço fique lindo e volte a receber idosos, crianças e cachorrinhos!”, concluiu a moradora.

