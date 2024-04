Carreta de areia tomba e interdita retorno na BR-101, em São Gonçalo

O fluxo no local é intenso com engarrafamento nos dois sentidos - Foto: Divulgação

Uma carreta carregada de areia tombou nesta sexta-feira (12), no km 303,1 (sentido Niterói), da BR-101, em São Gonçalo, na alça de retorno do viaduto, no bairro Guaxindiba.

Segundo a concessionária Arteris Fluminense, o acidente aconteceu às 5h15 e a alça de retorno foi interditada nos dois sentidos. O condutor da carreta foi atendido no local com ferimentos leves e assinou recusa de remoção para unidade hospitalar.

