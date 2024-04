Niteroiense recebe título da Academia Brasileira de Artistas Florais

A empresária niteroiense do segmento de flores, Márcia Pacheco, que é fundadora, responsável pela parte comercial e de criação da "Dona Frô", recebeu, no início desse ano, o título da seleta Academia Brasileira de Artistas Florais (ABAF).

Psicóloga como primeira formação, Marcia trabalhou durante alguns anos como design de interiores, momento em que começou a lidar mais com a área de decoração, decoração floral e se aproximou da área em que trabalha há 13 anos.

"Durante 10 anos fui autodidata, aprendi acompanhando, vendo o trabalho dos outros. Sempre tive o olhar refinado para observação da natureza, das formas, das cores e fui desenvolvendo minhas próprias técnicas. Há três anos busquei uma formação mais técnica e fiz a escola de formação na Escola Brasileira de Arte Floral, que fica em Holambra, São Paulo, durante um ano", contou a florista, que recebeu o título na mesma cidade.



A titulação é um reconhecimento oficial da habilidade e talento na arte floral e o posicionamento favorece o município, visto que Marcia é a única florista da cidade de Niterói a ter esse mérito.

"Me habilitei e no início de 2024 fiz a prova para me tornar membro da ABAF. Foram cinco provas, quatro arranjos técnicos e um arranjo livre. No final de dois dias de prova recebi o resultado. Foi muito bom, é muito bom ser testado, estar ao lado de colegas, e principalmente ser brindada com esse reconhecimento e esse título", disse a empresária Marcia Pacheco.

A ABAF é uma instituição reconhecida nacionalmente que promove a arte floral no Brasil, oferecendo programas de formação, competições, congressos e aproximando todos que trabalham com esse tipo de arte.

A validação da empresária niteroiense é um importante reconhecimento para os floristas que se destacam em sua área.

"Fiquei muito feliz com essa titulação e isso tem me trazido antes de tudo uma validação do meu esforço e trabalho, além de reforçar o meu posicionamento no mercado. Sou a única na cidade com esse título", afirmou.

