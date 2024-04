Prefeitura realiza novas interdições no trânsito do Vila Lage

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar novas interdições, nesta quarta-feira (10), no trânsito do Vila Lage para auxiliar no andamento das obras do trecho 1 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI)

Os bloqueios terão início a partir das 8h para auxiliar nas obras que seguirão pela Rua Doutor Alberto Torres, próximo à antiga linha do trem.

Leia também:

Policiais resgatam cães acorrentados na BR-101, em São Gonçalo

Tenda Espírita organiza 3ª procissão em homenagem a São Jorge

Os bloqueios serão feitos na Rua Doutor Alberto Torres e na Rua Lúcio Tomé Feteira. Quem vem pela Rua Doutor Alberto Torres e quiser acessar a Rua Lúcio Tomé Feteira, irá utilizar o novo retorno criado próximo ao antigo DCO (atual setor de sinalização) e seguir até a Avenida Canal. Depois, o motorista irá virar a esquerda para acessar a Rua Lúcio Tomé Feteira.

Quem vem pela Rua Lúcio Tomé Feteira e quiser ir sentido Centro, deverá acessar a Avenida Canal pela Rua Lúcio Tomé Feteira, virando à direita na Rua Alberto Torres. Quem quiser seguir para Neves vindo da Rua Lúcio Tomé Feteira também acessará a Avenida Canal, em seguida virará à direita na Rua Doutor Alberto Torres e pegará o retorno em frente ao Assaí.

Interdições na Covanca - Nesta terça-feira (9), a Secretaria Municipal de Transportes fez bloqueios na Covanca. O objetivo também era ajudar no andamento das obras do trecho 1 do MUVI.

Os bloqueios foram realizados na esquina da Rua Maurício de Abreu com a Rua Silva Jardim; na Rua Cônego Goulart com a Rua Dr. Alberto Torres; na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua Oliveira Botelho, e na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua Maurício de Abreu.

Os veículos ficam proibidos de estacionar ao longo das vias interditadas, estando sujeitos à remoção. O desvio do tráfego dos veículos foi feito pelas ruas Silva Jardim, Nova de Azevedo e Marechal Floriano Peixoto.

O aposentado Arlindo Miranda, de 80 anos, é morador do bairro há 50 anos e está gostando do projeto. "Eu não conhecia esse projeto do MUVI, mas agora estou acompanhando as obras e estou gostando. Aqui, estava precisando de um asfalto novo. Estou esperando para ver como tudo vai ficar no final", afirmou.

As intervenções do MUVI estão sendo realizadas pelo Governo do Estado do Rio, através da Secretaria das Cidades. A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo foi a responsável pela aprovação do projeto e captação dos recursos junto ao Estado e está acompanhando todo o andamento das obras.

O MUVI vai garantir a criação de novo corredor viário, com pistas de BRS e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 18 quilômetros do município, 13 bairros e 32 estações. O projeto também receberá uma série de intervenções urbanísticas.

O projeto foi concebido para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas, com a construção da ciclovia ao longo do corredor expresso.

Os trechos 1 (Neves – Porto Velho), 2 (Porto Velho – Camarão), e 3 (Região Central) estão em obras.