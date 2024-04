Obras na praça da Lagoinha, em São Gonçalo, chegam aos canteiros e quadra

As obras do programa Praça Renovada estão avançando no bairro Lagoinha. A praça revitalizada ficará ao lado da nova Clínica da Lagoinha, que começou a ser construída na Estrada do Pacheco, ao lado do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR). Nesta sexta-feira (5), estão sendo construídos os canteiros da nova praça, as muretas que delimitam espaços e o piso da nova quadra.

A praça antiga dará lugar a uma quadra poliesportiva renovada, com novos brinquedos no parquinho para as crianças, além de equipamentos de academia e saúde para o público da terceira idade. Serão instalados ainda novos bancos e canteiros. Tudo isso para atender aos interesses da população do bairro. A praça anterior foi totalmente demolida.

O comerciante Manoel Mendes, de 67 anos, mora no bairro há mais de 60 anos e está muito animado com a construção da nova praça. "O que eu sei que é o Capitão Nelson vem dando atenção ao nosso bairro. Todos temos direito à saúde e lazer e estamos tendo isso com ele. A praça anterior estava destruída por causa da população, sem brinquedos e nada. Agora, vamos ter novos equipamentos, uma nova quadra e eu creio que ela vai ficar bonita pelo que vejo quando passo aqui na frente. Acho ótimo que aqui tenha essa área de lazer revitalizada. O bairro estava precisando", contou.

O projeto da nova praça foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais e vem sendo executado pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo. As obras da Lagoinha tiveram início no começo deste ano.

O projeto Praça Renovada já foi concluído em 11 praças, sendo duas no Jardim Catarina, uma no Boaçu, uma no Coroado, uma no Laranjal, uma no Vila Três, uma no Gradim, uma no Rocha, uma no Jóquei, uma em Itaúna e a Praça Chico Mendes, esta última teve a obra executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura.

Também estão em andamento intervenções na Praça do Colubandê, Pontal, Porto do Rosa, Bairro Almerinda e Porto Velho.