Unidades de saúde de São Gonçalo e Itaboraí são abastecidas com 10 caminhões-pipa

Dez caminhões-pipa abasteceram com água unidades de saúde de São Gonçalo e Itaboraí, na manhã desta sexta-feira (5). Os dois municípios sofrem com a falta d’água após a interrupção do abastecimento pelo sistema Imunana-Laranjal por conta de uma contaminação.

O comboio com os veículos foi enviado pela concessionária Águas do Rio, que recebeu ajuda da Polícia Rodoviária Federal para a viabilização da operação. Os caminhões saíram do Rio, passando pela Ponte Rio-Niterói por volta das 6h30.

São Gonçalo e Itaboraí são dois dos quatro municípios afetados pela interrupção no fornecimento de água. Niterói e Maricá também sofrem com a escassez de água, além da Ilha de Paquetá. O sistema Imunana-Laranjal já está parado há 48 horas devido à contaminação pelo tolueno, substância altamente danosa à saúde se ingerida ou inalada.

Segundo a Águas do Rio, a concessionária está mantendo o abastecimento dos serviços essenciais, como hospitais, por meio do uso de 33 caminhões-pipa, abastecidos com água de outros mananciais. Nessa operação, duas balsas-tanque estão sendo utilizadas, sendo uma com 350 mil litros e outra com 450 mil litros para o abastecimento a partir da Ilha de Paquetá e São Gonçalo.

A empresa relembra que, após a Cedae retomar o fornecimento de água tratada, a distribuição à população atingida será restabelecida gradativamente em 72 horas, e reforça a orientação para que os clientes façam o uso consciente da água.