Bombeiros encontram corpo de homem que caiu do Elevado do Joá

O corpo de Willian Bandeira de Menezes, que caiu do Elevado do Joá no mar de São Conrado, no último domingo (31), foi encontrado nesta quinta-feira (4). O irmão da vítima fez o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML).

O jovem, de 23 anos, é natural do Ceará e morava na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio. Desde o dia 31, o Corpo de Bombeiros fazia buscas para tentar localizá-lo. William caiu do Costão de São Conrado enquanto fazia uma trilha com o irmão, Edilson Bandeira.

Segundo uma testemunha que passava pelo local no momento do acidente, Willian e o irmão tentaram descer até o elevado de baixo para ver como poderiam ir até as pedras. No início da trilha, ele escorregou e o irmão tentou segurar. Com a batida na pedra, Willian desmaiou e desceu rolando, desacordado.



"Cheguei alguns minutos depois do acidente. Edilson, irmão dele, estava desesperado ligando para os bombeiros. Ele me disse que estava caminhando na passarela do viaduto, e o irmão queria descer pela trilha para ir às pedras, perto do mar. Eles desceram para o viaduto de baixo e, nesse momento, o irmão escorregou numa fenda. Edilson tentou segurar ao vê-lo cair, mas não conseguiu", disse Lucas de Souza, de 27 anos, piloto de mototáxi que passava pelo local.

Antes do acidente, Willian e o irmão gravaram um vídeo, publicado no Facebook por outro irmão da vítima, Joélio Bandeira. Nas imagens, a vítima aparece caminhando na ciclovia Tim Maia, antes de descer para as pedras.

"O vídeo que ele gravou foi feito uns dez minutos antes. A camisa dele ficou nas pedras, antes de ele cair. Edilson não é do Rio, estava aqui como turista. Antes, eles estavam caminhando rindo, brincando", contou o mototaxista.

Durantes as buscas, foram mobilizados cerca de 20 oficiais do Corpo de Bombeiros, além de drones, helicópteros e motos aquáticas. O Grupamento Marítimo (GMAR) da Barra foi o primeiro a ser acionado. Em seguida, os grupamentos de Botafogo e Copacabana se somaram ao trabalho de buscas. Mas o corpo só foi localizado na manhã desta quinta-feira (4).

A família está tentando arrecadar dinheiro para fazer o translado do corpo para o Ceará, onde Willian será sepultado.