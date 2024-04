Escola de Samba Paraíso da Bonfim reelege atual diretoria por aclamação em eleição

Integrante do Grupo B do Carnaval de Niterói, a Escola de Samba Paraíso da Bonfim, do Fonseca, reelegeu, por aclamação, a Chapa 1, para dirigir a agremiação para mais uma gestão. A chapa, composta por membros da atual diretoria, foi eleita dessa forma por ser a única que cumpriu as exgiências estabelecidas no estatuto para o processo de escolha dos próximos dirigentes.

A decisão da escolha por aclamação ocorreu porque os membros da Chapa 2 não conseguiram cumprir, em tempo hábil, o regulamento da Eleição. Os eleitos para os iniciam desde já, a organização do plano de desfiles a ser elaborado para o Carnaval de 2025.