Chargista Ykenga morre em casa, em São Gonçalo

O jornalismo carioca perdeu um dos mais brilhantes chargistas. Morreu, nesta segunda-feira (1), vítima de um infarto fulminante, em casa, em São Gonçalo, Bonifácio Rodrigues de Matos, o Ykenga, aos 71anos de vida. Militante do Movimento Negro, foi um dos pioneiros ao representar as desigualdades sociais que afetam as pessoas negras no Brasil.

Ele começou a se destacar ao abandonar a profissão de desenista técnico para exercer a de cartunista em jornais sindicais, em 1978. Teve passagens brilhantes por jornais de grande circulação no Rio, como 'Extra', 'O Dia' e 'O Fluminense', entre outros.

O Velório de Ykenga será a partir de 7h desta sexta-feira no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, e o sepultamento está marcado para às 15h desse mesmo dia.