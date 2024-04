Prefeito de Maricá inaugura posto do Detran em São José do Imbassaí

Aconteceu na tarde desta segunda-feira (01) a inauguração oficial do novo Centro Administrativo Integrado de São José do Imbassaí, em Maricá. O prefeito do município, Fabiano Horta (PT), recebeu o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Adilson Farias, para o lançamento da unidade, construída em parceria entre as gestões estadual e municipal. O governador do estado, Cláudio Castro (PL), que iria participar do evento, acabou não conseguindo comparecer por conta de outro compromisso de agenda.

O espaço vai funcionar como posto de atendimento de diferentes serviços, incluindo do Detran-RJ e do SIM (Serviços Integrados Municipal). Para o prefeito, a inauguração representa um marco no acesso à cidadania para a população local. "O que a gente está fazendo aqui hoje é colocando definitivamente aos serviços do Detran e da Prefeitura de Maricá cravados no Centro da cidade, construindo o direito de cada cidadão e cidadã maricaense de terem esse serviço no seu território", afirmou Horta.

Prefeito adiantou planos de estabelecer sede local da Prefeitura no Centro Administrativo | Foto: Layla Mussi

O prefeito também destacou a importância do diálogo político com o Governo estadual na construção de políticas públicas na cidade. "Essa parceria muito concreta com o Governo do Estado foi um processo muito bem construído, um processo que tem a ver com o bom funcionamento das instituições públicas da cidade de Maricá", enfatizou Fabiano Horta.

Deputada Zeidan e presidente do Detran-RJ, Glaucio Paz, estiveram entre as autoridades presentes | Foto: Layla Mussi

No Centro Administrativo, o Detran realizará a vistoria veicular anual de moradores da região e as provas teóricas e práticas para habilitação na categoria A, além da prestação de serviços ligados a identificação civil, habilitação e recursos de multa. Também no espaço funcionará a nova sede da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) e do órgão responsável pela fiscalização do trânsito na cidade, a Coordenadoria Operacional da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran).

Por fim, o espaço também oferece atendimento aos moradores que recebem o benefício do programa Mumbuca Transportes. Horta ainda manifestou o interesse em estabelecer uma sede local da Prefeitura Municipal no Centro. "São José [do Imbassaí] é um lugar essencial, onde nasceu a cidade de Maricá e é importante que a gente tenha aqui a governança de perto em estada permanente", declarou o prefeito, durante a inauguração.

Provas para habilitação de categoria A serão realizadas no espaço | Foto: Layla Mussi

O atual presidente do Detran-RJ, Glaucio Paz, também participou do evento e elogiou o novo Centro. "O Detran tem postos de serviço em todos os municípios, mas bonito igual o de Maricá ainda não tem nenhum. Isso é uma melhora para a população, que vai ser atendida com todos os serviços do Detran", afirmou.

Estiveram presentes na cerimônia, ainda, o vice-prefeito licenciado da cidade, Diego Zeidan (atualmente na pasta de Desenvolvimento Econômico Solidário do município do Rio; o secretário municipal de governo, João Maurício; representantes da Câmara dos Vereadores maricaense e das Secretarias e Empresas Públicas do município; e os deputados estaduais Renato Machado e Zeidan. Os parlamentares celebraram a inauguração; Machado enfatizou que a abertura do posto de atendimento do Detran era uma "questão de pertencimento" para a população.

Inauguração aconteceu nesta segunda-feira (01) | Foto: Layla Mussi

Já Zeidan destacou que vem lutando pela construção do espaço desde seu primeiro mandato como deputada, que começou em 2015, e adiantou que pretende, agora, focar os esforços na elaboração de uma política de atendimento diferenciada para o público feminino no posto do Detran. "A gente precisa ter aqui uma 'Agenda Rosa': que as provas [de habilitação] para mulheres sejam feitas por avaliadoras mulheres", propôs a parlamentar.

O novo Centro Administrativo fica na margem da rodovia RJ- 106, a "Amaral Peixoto" na altura do km 21, ao lado da passarela de São José.