Eliana deixa o SBT após 15 anos

O SBT confirmou, nesta segunda-feira (1), em um comunicado nas redes sociais, que a apresentadora Eliana, de 51 anos, deixou a emissora após 15 anos na casa.



"Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais", disse um trecho do comunicado. O contrato da apresentadora se encerra em junho deste ano.

Leia mais

Mês da mulher aponta elevado índice de violência contra o gênero; Confira os casos em destaque



Movimento de Mulheres em São Gonçalo celebra 35 anos de ‘lutas’ e conquistas



"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem-sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024.



Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD.

Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela", disse o SBT no comunicado oficial.

Globo à vista?

De acordo com o colunista do Splash, Lucas Pasin, há a especulação de que Eliana estaria pronta para ir à Globo. Após a participação da apresentadora no 'Criança Esperança' em 2023, o assunto voltou a ser abordado. Segundo apuração do colunista, a Globo tem sim o interesse em trabalhar com Eliana e já havia até feito uma proposta.

Existe a possibilidade de um projeto para o Globoplay, e também para canais do Grupo Globo, como o GNT, além de uma abertura na grade da TV aberta.