Botafogo goleia Boavista por 4 a 0 e se aproxima da conquista da Taça Rio

o Botafogo dá mostras de estar 'navegando em águas tranquilas' no futebol, em 2024, após o trauma da perda do Brasileirão, no ano passado, para o Palmeiras. O alvinegro goleou o Boavista nesta quarta-feira (27), por 4 a 0, e saiu na frente na disputa da final da Taça Rio, cujo vencedor tem também vaga garantida na Copa do Brasil 2025. Tiquinho Soares (duas vezes), Júnior Santos e Yarlen marcaram os gols do Glorioso em Bacaxá, região de Saquarema.



A equipe carioca dominou as finalizações no primeiro tempo e saiu na frente com Tiquinho Soares, mas viu o Boavista crescer no jogo no início da segunda etapa - principalmente pela entrada da Erick Flores.



A situação tornou-se mais favorável aos comandados de Fábio Matias a partir do segundo gol, também marcado por Tiquinho. Com o Boavista mais desconcentrado, Júnior Santos e Yarlen aproveitaram lances em sequência na reta final para fechar o placar - e a goleada - em Bacaxá.