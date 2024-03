Chuvas deixam seis pessoas soterradas na Região Serrana do Rio

Seis pessoas foram soterradas em um deslizamento de terra ocorrido na tarde desta sexta-feira (22) em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Três vítimas foram socorridas com vida até o momento. A cidade registrou diferentes estragos e transtornos devido a forte chuva.

A informação sobre as vítimas do soterramento foi divulgada pelo governador Cláudio Castro (PL) durante coletiva realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Até o momento, dois homens, de 25 e 26 anos, e um idoso foram resgatados. Os bombeiros continuam as buscas por uma mulher, de 23 anos, e por seus dois filhos, um menino de 9 e uma menina de 4.

* Em apuração