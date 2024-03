Em tempos de violência, prevenção e autocuidado: comunicadora dá mentoria para mulheres em Niterói

Em tempos de violência, insegurança e alto índice de crimes cometidos contra as mulheres, projetos voluntários ou não voltados para o empoderamento feminino ganham espaço significativo na prevenção e recuperação de vítimas, tanto de traumas físicos quanto psicológicos.

Em Niterói, um desses projetos é realizado pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim). São várias atividades propostas pelo Codim, como 'Mulher em movimento', 'Festival Mulher', cinema, aulas de yoga etc. Uma das participantes, a jornalista, radialista e mentora de mulheres, Ana Beatriz Oliveira, destaca a importância da autodescoberta como primeiro pilar para a transformação pessoal pós-traumas.

"Se você vive hoje no mesmo cativeiro onde um dia estive, não se acomode. Acredite em si mesmo, pois você nasceu para dar certo", comenta a autora do livro 'Mal me quero, bem me quero', disponível na Amazon.



Mas descobrir as chaves para uma vida plena não foi fácil. Os desafios a levaram a propor uma pesquisa sobre a relação entre procrastinação e autossabotagem. Segundo ela, os resultados destacaram a importância de reconhecer e abordar padrões autodestrutivos para promover uma vida mais plena e realizada.

Atualmente, a comunicadora dedica-se a compartilhar sua jornada de cura e ressignificação pessoal por meio de palestras, mentorias e programas de rádio, além da divulgação do seu livro de autoajuda.

Codim

A Codim desenvolve políticas públicas garantidoras dos direitos das mulheres em suas múltiplas dimensões, com respeito às diferenças raciais, étnicas, geracionais, religiosas, de orientação sexual e às mulheres com deficiência. O órgão da Prefeitura Municipal de Niterói foi criado em março de 2003. Clique aqui para conhecer todas as atividades realizadas pelo Codim.

Movimento de Mulheres

Em São Gonçalo, a referência para mulheres que precisam de acolhimento é o Movimento de Mulheres. Entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, de utilidade pública municipal e estadual, foi fundada em 1989, com a missão de enfrentar todas as formas de preconceitos e discriminações de gênero, raça/etnia, orientação sexual, credo, classe social e aspectos geracionais. Atualmente, trabalham em defesa dos direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosas, em especial vítimas de violência de gênero ou doméstica ou que estejam vivendo com HIV/AIDS.