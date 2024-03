Prefeitura inicia o uso do fumacê em áreas estratégicas para combater a dengue em Maricá

As ações acontecerão no Centro, em São José do Imbassaí e em Itaipuaçu - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

As ações acontecerão no Centro, em São José do Imbassaí e em Itaipuaçu - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, está fortalecendo as ações contra a dengue na cidade e passará a utilizar a partir desta quarta-feira (20/03) o veículo conhecido como “fumacê”, que percorrerá áreas com mais casos notificados aplicando o inseticida de ultra baixo volume (UBV). As ações acontecerão no Centro, em São José do Imbassaí e em Itaipuaçu, eliminando o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Lembrando que o fumacê é indicado apenas em situações epidêmicas ou de elevado número de casos, por isso o seu uso ocorre somente em regiões específicas. As medidas preventivas seguem como a estratégia mais eficaz de enfrentamento à doença.



Na quarta-feira (20), a área do Centro será o foco da iniciativa, com a aplicação do produto nas localidades Parque Eldorado, Pedreiras e no entorno do Boqueirão. Nessas regiões, o fumacê retorna nos dias 27/03 e 03/04 para intensificar o cuidado. Na quinta-feira (21), São José do Imbassaí receberá o veículo, com dispersão do inseticida próximo à passarela principal do bairro e no Marine. O veículo volta a passar no bairro nos dias 28/03 e 04/04.



Na sexta-feira (22), as atividades do fumacê chegam aos bairros Jardim Atlântico Central, Jardim Atlântico Oeste e Praia de Itaipuaçu, percorrendo áreas de alerta, como as ruas Georgilei Rodrigues (antiga 33) e Governador Leonel de Moura Brizola (antiga 35). Pela extensão do bairro, a ação retorna a esses espaços nos dias 25, 29, 01/04, 05/04 e 08/04.



Ainda em Itaipuaçu, a região do Barroco será beneficiada com a aplicação do inseticida nos dias 26/03, 01/04 e 08/04, com ações na Rua São Martinho e próximo à quadra poliesportiva. As aplicações do fumacê serão feitas das 5h às 9h e das 17h às 21h nas áreas de atuação, por isso é recomendado que a população abra portas e janelas de suas residências nesses horários, o que contribui para que o produto seja mais eficaz.

Leia também:

Cultura divulga listagem final da segunda fase da Lei Paulo Gustavo



Anderson Leonardo, do 'Molejo', recebe alta após 21 dias de internação

Micheli Ferreira, coordenadora de Vigilância em Saúde do município, explicou os critérios para a utilização do fumacê e ressaltou que as medidas preventivas são as mais efetivas.



“O protocolo de uso do fumacê será dividido em 3 ciclos de aplicação, com 3 semanas sequenciais. Os locais que receberão essa ação são os com um quantitativo mais elevado de casos notificados e podem ser revisados. As áreas indicadas são pontos de referência, mas o trabalho será mais amplo, por não se limitar a essas ruas e pelo alcance do fumacê. Por isso, pedimos a compreensão e colaboração de todos, lembrando que o fumacê é pontual, mas a prevenção é o mais eficaz. Vamos eliminar os focos para mantermos todos seguros”, destacou.



Atividades preventivas continuam



Em Maricá, as ações de enfrentamento ao Aedes aegypti são contínuas e em diversas frentes. Os agentes de combate às endemias intensificaram o ciclo de vistoria aos imóveis e atividades de conscientização; materiais multimídia da campanha “Maricá contra a Dengue” estão sendo divulgadas nas redes sociais institucionais progressivamente; e a Central 156 está de prontidão para receber denúncias de possíveis focos. Nas Unidades de Saúde da Família (USF), também são desenvolvidas dinâmicas de combate à dengue progressivamente e com a integração de profissionais de diversas áreas.



Além disso, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil disponibilizou um carro de som, que está percorrendo a cidade com o compartilhamento de indicações de atividades preventivas. A Defesa Civil também está enviando mensagens por SMS e WhatsApp direcionadas à prevenção e combate ao mosquito transmissor.



População deve evitar água parada



O apoio dos moradores é fundamental para que o enfrentamento ao Aedes aegypti seja efetivo. Por essa razão, é essencial manter: caixas d’água, galões, toneis, poços e tambores vedados; bandejas de geladeira e ar-condicionado sem água; pneus sem água e em locais cobertos; garrafas vazias e baldes virados para baixo; ralos limpos e com telas; vasos sanitários sem uso fechados; piscinas e fontes sempre tratadas; quintal sem lixo e/ou entulho; calhas totalmente limpas; além de ser recomendável eliminar os pratos dos vasos de plantas.



Polos exclusivos de atendimento à dengue



Na cidade, dois polos de atendimento para casos suspeitos de dengue oferecem a assistência necessária em todos os dias da semana, das 8h às 20h, incluindo clínica médica, pediatria e espaço para hidratação. No Centro, a tenda fica na Rua Álvares de Castro, 337, em frente à sede da Prefeitura e, em Itaipuaçu, os atendimentos acontecem na Rua Van Lerbergue (antiga 34), próximo à Rua Elisa Vieira Veras (antiga 52), no Jardim Atlântico Central.



É importante lembrar que são considerados sintomas de dengue: febre alta persistente (a partir de 39ºC); dor de cabeça ou no corpo; dor atrás dos olhos; aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo; enjoo e vômito; além de sangramento nasal, nas gengivas e presença de sangue nas fezes ou urina. Pessoas com sintomas gripais não serão atendidas nos polos e serão direcionadas a unidades de saúde da região.