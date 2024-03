Hospitais entram na Campanha “Páscoa Recheada de Solidariedade” para arrecadar caixas de bombons

O RioSolidario, Organização Social sem fins lucrativos dedicada à promoção da cidadania e inclusão, lançou a campanha ‘Páscoa Recheada de Solidariedade’, uma iniciativa que busca repetir uma corrente do bem neste período tão especial que é a Páscoa, arrecadando caixas de bombons para levar alegria e afeto à crianças abraçadas por programas sociais nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro.

Os Hospitais Estaduais Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo; João Batista Cáffaro, em Itaboraí; Roberto Chabo, em Araruama; e Zilda Arns, em Volta Redonda; além do Instituto Estadual do Cérebro, no Rio, e a UPA Colubande, também em São Gonçalo, unidades administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, abraçaram a campanha.

Até o dia 22 de março, das 8h às 18h, os colaboradores das unidades de saúde podem doar um caixa de bombom no Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP). Além dos profissionais da saúde, pacientes, acompanhantes e público em geral também podem participar da campanha.

"O gesto de doar prova que o amor vai além de palavras e se transforma em ação! Vamos proporcionar uma Páscoa doce e afetuosa para muitas famílias, reforçando valores fundamentais para o desenvolvimento humano, como a solidariedade", declarou a presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro.

A campanha ‘Páscoa recheada de solidariedade’ ressalta o compromisso do RioSolidario em promover o bem-estar e a felicidade das comunidades atendidas, incentivando a participação ativa da sociedade na construção de um futuro mais solidário.