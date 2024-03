Rio entra em alerta amarelo e sensação pode passar dos 50°C no final de semana

De acordo com informações do Sistema Alerta Rio, o último final de semana do verão será de muito calor na capital fluminense. O órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio revela que, devido à atuação de uma massa de ar quente que já causa reflexos no município, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) incluiu, nesta sexta-feira (15), o estado no alerta amarelo, quando as temperaturas devem ficar 5°C acima da média por dois a três dias consecutivos.

A meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, explica que a região Sudeste e, consequentemente a cidade do Rio, irá sentir reflexos desse sistema e chama a atenção para as altas temperaturas e sensações térmicas nos próximos dias.

“As temperaturas estarão elevadas, principalmente no domingo e na segunda-feira, onde podem ficar próximas dos 40°C e as sensações térmicas podem passar dos 50°C em alguns pontos da cidade. Por isso é muito importante que a população mantenha-se hidratada e evite exposição ao sol no horário entre 10h e 17h”, disse Raquel Franco.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, às 10h35 desta sexta-feira (15) a sensação térmica na cidade já era de 57,5°C, em Guaratiba. Até segunda-feira (17), o céu estará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com máximas acima dos 37°C.

Segundo o INMET, além do Rio de Janeiro, estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo também serão afetados por esse fenômeno.