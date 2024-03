Aulas gratuitas de futevôlei atraem jovens gonçalenses

Esporte “febre” do verão, o futevôlei é mais uma das 17 modalidades oferecidas pelo Projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo.



O futevôlei é uma modalidade que traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, trabalhando diversos músculos ao mesmo tempo. Através da prática do esporte é possível ter o aumento da resistência física, a tonificação dos músculos do abdome, glúteos e pernas, e melhora no condicionamento físico e na coordenação motora.



Por ser praticado na areia, o resultado da atividade pode ser considerado muito mais intenso. Especialistas apontam que, em apenas um hora de treino, é possível queimar, em média, 500 calorias.



“Minha filha ficou fissurada pelo esporte que se tornou uma febre entre os jovens. Fui em busca da modalidade no município e quando fiquei sabendo que era oferecida gratuitamente pelo projeto da Prefeitura logo realizei a matrícula dela. Acho muito importante ter essa diversidade de esportes oferecidos à população de forma gratuita, pois muitos não têm condições de pagar. Minha filha faz a aula de futevôlei há sete meses e tem gostado muito”, disse Daniele Ribeiro, mãe de Isabela, de 12 anos, enquanto acompanhava a filha na aula.



Criado com o objetivo de promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população gonçalense, o Projeto São Gonçalo em Movimento oferece dezenas de atividades esportivas, como futsal, handebol, kickboxing, natação, capoeira, entre outros, em diversos pontos da cidade. Todos os núcleos podem ser conferidos através do link https://www.projetosgemmovimento.com.br/



As aulas gratuitas de futevôlei do Projeto São Gonçalo em Movimento acontecem às terças e quintas, das 10h às 11h e das 15h às 16h, na Rua Salvador Palmier, número 62, no bairro Rocha.