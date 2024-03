Parque Paleontológico de São José, em Itaboraí, inicia calendário anual de visitas guiadas para estudantes

Reconhecido por sua grande importância no campo científico, o Parque Natural Municipal Paleontológico de São José, no distrito de Cabuçu, recebe milhares de visitantes ao longo do ano, que buscam conhecer mais sobre a história da unidade de conservação e contemplar um passeio pela área ambiental. Nesta semana, foram iniciadas as visitas guiadas para estudantes, que tem o intuito de dar oportunidade para que os alunos aprendam in loco sobre as riquezas naturais do município e a história da paleontologia.



Gerido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), o Parque Paleontológico foi criado com o objetivo de salvaguardar uma bacia sedimentar de rochas calcárias de milhões de anos, rica em fósseis de vegetais, aves, anfíbios, répteis e mamíferos, o parque é um dos mais importantes jazigos de fósseis do Brasil.

Durante as visitas guiadas, os alunos podem aprender a respeito de uma parte da história de Itaboraí e voltar ao passado | Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

Durante as visitas guiadas, os alunos podem aprender a respeito de uma parte da história de Itaboraí e voltar ao passado, por meio de rochas e fósseis presentes na Bacia Sedimentar. A visita guiada no Parque Paleontológico de São José conta com o apoio do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM), da Secretaria Municipal de Segurança.



A visita guiada começa pelo museu, onde fica o material expositivo sobre os registros paleontológicos encontrados no parque, os fósseis e também sobre a história de exploração do calcário na região, que culminou na produção de cimento para obras, como a construção da Ponte Rio-Niterói e o estádio do Maracanã. A Central de Visitantes também conta com uma reprodução em tamanho menor da preguiça-gigante, um dos fósseis de mamíferos encontrados no registro paleontológico do parque.



Em seguida, os visitantes são conduzidos para a trilha que dá acesso ao deck, ponto turístico com uma vista privilegiada da Bacia de Itaboraí. Na caminhada, os participantes recebem informações técnicas sobre a biodiversidade do parque, os diferentes tipos de rochas existentes na região e também podem conhecer um pouco sobre a fauna e flora.



“É importante difundir a educação patrimonial e mostrar, principalmente para os moradores de Itaboraí, a importância dessa Unidade de Conservação, que abriga um dos mais relevantes registros da paleontologia mundial. Essas descobertas no parque marcam o início da diversificação dos mamíferos fósseis, que deram origem às linhagens atuais. Nosso objetivo é que os participantes tenham essa experiência incrível de voltar ao passado no parque e aprender um pouco da história de evolução do nosso planeta”, disse o paleontólogo e gestor do parque, Luís Otávio Castro.



Em 2023, mais de 4,7 mil visitantes, entre alunos da rede municipal de ensino, universitários de instituições públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, além da população do município, participaram da visita guiada ao Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí em 2023. O número superou os dados de 2022, quando o parque recebeu cerca de 2,5 mil visitantes durante o ano. Entre os visitantes, estiveram alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Para agendar uma visita ao parque, basta enviar e-mail para (visitas@ppsji.itaborai.rj.gov.br). A unidade de conservação fica localizada na Rua José de Almeida, em São José.