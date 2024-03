Motociclista morre após acidente na Ponte Rio-Niterói; vídeo

Um motociclista morreu durante uma colisão na Ponte Rio-Niterói durante a tarde desta terça-feira (12). A batida, envolvendo uma motocicleta, aconteceu na pista sentido Rio, na altura do Pórtico 7, na Grande Reta. O condutor da moto, não identificado, morreu no local.

Equipes da Ecoponte, que administra a via, foram acionadas. Por conta do acidente, três faixas no sentido Rio foram interditadas, além da faixa de apoio da pista sentido Niterói, fechada para atendimento da ocorrência. Até às 16h50, o Corpo de Bombeiros ainda não havia sido acionada. O tempo de travessia era de 55 minutos no sentido Rio e 33 no sentido Niterói, às 16h55.





