Niterói fica em estágio de atenção por conta das fortes chuvas; vídeo

A cidade de Niterói entrou em estágio de atenção às 19h20 de ontem (09), de acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, devido à núcleos de chuva forte acompanhados de raios e rajadas de ventos que atingiram o município. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.

Mais de 200 agentes da Prefeitura atuaram nas ruas da cidade para mitigar os impactos da chuva. Além da atuação da Defesa Civil, operadores da NitTrans orientaram motoristas, equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão realizando serviços emergenciais, como a retirada de galhos de árvores.

Em 1 hora os maiores acumulados de chuva foram registrados no Morro do Estado (48,4 mm), Morro da Penha (46 mm), Pé Pequeno (45,6 mm), Piratininga (43,6 mm) e Jurujuba (43,4 mm). A estação meteorológica do Barreto registrou rajadas de ventos de 40km/h. Foram notificadas, ainda, quedas de cinco árvores e pontos de alagamento na cidade.

Nas redes sociais, moradores e transeuntes registraram bolsões d'água em vários pontos da cidade, entre eles a localidade em torno do Shopping Plaza Niterói.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Em São Gonçalo, áreas que tradicionalmente ficam alagadas com as fortes chuvas também tiveram transtornos temporários para a população, como nos bairros Neves e Vila Lage, entre outros.

A Defesa Civil pede que a população acompanhe os canais de comunicação das Prefeituras. Em Niterói, o município conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O X, antigo Twitter, (https://twitter.com/NiteroiPref) está sendo atualizado com boletins das chuvas.





Divulgação