Psicanalista lança livro sobre a complexidade das relações familiares em Niterói

A psicanalista e professora aposentada Márcia Lucindo Lages lança no dia 11 de março, segunda-feira, às 16 h na Cafeteria Cheirin Bão, no Condomínio Tower 2000, o livro “Meu neto vai ganhar uma irmã e eu não sou a vovó” pela Editora Teia Sistêmica. A publicação de 32 páginas, convida o leitor a mergulhar nas dinâmicas familiares quando acontece um divórcio ou a chegada de um filho de um outro relacionamento e a descobrir o poder transformador do amor.

A obra retrata ainda o processo de aprendizagem sobre identidade e família, desenvolvendo a habilidade de inclusão, respeito e honra aos vínculos familiares, além do trabalho com a temática da diversidade.

“O livro infantil apresenta de forma lúdica, ensinamentos para avós, pais, crianças, educadores e terapeutas. Numa conversa com meu neto, fortaleço os pais e mostro o lugar de cada membro familiar, mostrando que o coração tem espaço para todo mundo, explica Márcia.

Com 35 anos dedicados à educação em Brasília, a educadora se aprofundou em pedagogia sistêmica, na psicanálise e na terapia sistêmica, traduzindo toda a experiência adquirida em sala de aula e em sua jornada pessoal nesta obra literária.

“Meu neto vai ganhar uma irmã e eu não sou a vovó” além de ajudar as crianças a entenderem as relações familiares, e a acolher e respeitar as novas configurações após o divórcio dos pais ou com a chegada de um novo irmão, ressalta também a força da voternidade. Qual o melhor lugar para a avó nas dinâmicas familiares atuais?

Por isso, tem também uma orientação para pais, mães, avós, professoras e terapeutas e demais interessados sobre família ampliada e como abordar esse assunto de uma maneira mais leve e que traga bons efeitos para todos os envolvidos.

“O livro auxilia professores e famílias a abordarem temas relevantes e presentes no contexto social e educacional, como: filhos de outros casamentos, que trazem os irmãos dessa nova configuração; a presença dos avós como apoio e presença constante na escola; a madrasta e o padrasto como membros familiares. Para apoiar mais ainda esse trabalho, a obra traz um jogo, pensado principalmente para as crianças da educação infantil e dos anos iniciais, que ensina e diverte mostrando essas novas dinâmicas familiares”, ressalta Márcia.

“Meu neto vai ganhar uma irmã e eu não sou a vovó” estará à venda no dia do lançamento, ou pelo Instagram do @conversademulheres e @teiasistemicaeditora e na distribuidora de livros (@arcoirislivrosdf).

O endereço da Cafeteria Cheirin Bão é Rua Visconde de Sepetiba 935, loja 129, Centro de Niterói.

Sobre a autora:

Márcia Lucindo Lages é escritora, professora, psicanalista e terapeuta sistêmica. Além de filha, mãe, esposa, madrasta e avó. Atua há quase 10 anos como consteladora familiar, terapeuta e palestrante, transformando vidas, ensinando o Lugar de Força no viver. Para a especialista, quando compreendemos nosso pertencimento e sua ordem, viver com mais equilíbrio se torna mais fácil.