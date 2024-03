Alunas do EJA de São Gonçalo preparam exposição sobre violência de gênero

Inspiradas no Dia Internacional da Mulher, as alunas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Visconde de Sepetiba, em Nova Cidade, prepararam a exposição fotográfica “Elas Por Elas”, trazendo situações de violência vividas por mulheres ao longo da vida. Nesta sexta-feira (8), a exposição foi levada ao auditório da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, trazendo reflexão em uma data importante.

O projeto teve como tema as violências sofridas pelas mulheres, sendo físicas, psicológicas e patrimoniais. As fotos conceituais foram produzidas e realizadas pelas alunas, que escolheram os assuntos e as formas de abordar em imagens.

“Nós queríamos mesmo colocar no foco a realidade, mostrar que estas coisas acontecem com muitas pessoas e muito mais do que imaginamos. O nome da exposição partiu delas, assim como a ideia de que as mulheres precisam somar forças para se ajudarem, o que é nítido em algumas fotos. Elas trouxeram muito do que já viveram ou já viram familiares vivendo, eu achei isso formidável”, disse a professora de artes da escola, Viviane Goulart.

Percebendo a potência das imagens, a subsecretária de Ações Pedagógicas, Ticiane Vinhaes, viu a data como uma oportunidade de levar a exposição para a Secretaria de Educação. A visitação ficou aberta durante todo o dia, para funcionários e visitantes.

“Um trabalho tão sensível e potente como este, não poderia ficar exposto apenas na escola. As alunas da EJA fizeram um trabalho artístico lindo a respeito de uma realidade muito difícil. Todo mundo que entrou para ver ficou impactado com o trabalho”, afirmou a subsecretária.