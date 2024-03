Itaboraí tem novo sistema de desinfecção nas estações de tratamento de água

Até o fim deste ano, todas as ETAs da empresa no Leste Fluminense vão ter o sistema implantado - Foto: Divulgação

Até o fim deste ano, todas as ETAs da empresa no Leste Fluminense vão ter o sistema implantado - Foto: Divulgação

Para garantir um fornecimento de qualidade em sua área de concessão, a Águas do Rio modernizou em Itaboraí o sistema de desinfecção nas estações de tratamento de água (ETAs) Porto das Caixas e Manilha com a instalação de geradores de cloro. Na Região Leste Fluminense, a próxima unidade a receber o equipamento será a ETA Ponta Negra, em Maricá.

Considerado moderno por especialistas, o sistema de produção de cloro, também chamado de hipoclorito de sódio, realiza a substituição do uso do cloro em granel, representando maior segurança operacional e ambiental. Além disso, o novo método utiliza como matéria-prima o sal grosso. A implantação desses geradores faz parte do plano de melhorias contínuas da Águas do Rio. Até o fim deste ano, todas as ETAs da empresa no Leste Fluminense vão ter o sistema implantado.

Para Claudinei Dumke, coordenador de Operações da companhia, o sistema aplicado é inovador, eficiente e seguro.



“Utilizando sal, água e energia elétrica produzimos o hipoclorito de sódio, e tudo é feito na própria estação. A produção e a dosagem da solução também passaram a ser automatizadas, o transporte do agente químico não é mais feito pelos fornecedores e é dispensado o contato manual do produto com nossos funcionários. Desta forma, aumentamos a segurança ambiental e operacional”, afirmou Dumke.

Como no sistema anterior, o novo também traz estabilidade do nível do cloro até a ponta da rede e garante a qualidade da água em toda a distribuição, pois este produto químico é um agente oxidante que destrói microrganismos patogênicos que podem causar doenças transmitidas pela água, como a cólera, a febre tifoide, a hepatite A e a disenteria.