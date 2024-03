Serviços de saúde e beleza no Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher foi especial para pacientes e usuárias de vários equipamentos da rede municipal da Saúde de São Gonçalo, entre os quais o Espaço Rosa, no Zé Garoto; o Espaço Saúde Não Pode Esperar, no Shopping São Gonçalo; a Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho e sede da Secretaria de Saúde. As três unidades de saúde ofereceram palestras motivacionais e serviços de saúde e beleza para as mulheres durante a manhã. Na secretaria, as funcionárias assistiram palestra sobre cuidados e saúde da mulher. O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, prestigiou as atividades da clínica e da secretaria.

“O Dia da Mulher é sempre especial. Mas não é só nesse dia que damos valor às gonçalenses. Elas são cuidadas por nós todos os dias do ano em todas as áreas, seja com obras de infraestrutura e iluminação de LED para melhorar a sua chegada em casa ou com oferta de boas escolas e creches para os seus filhos. Na área da saúde, elas tiveram um grande avanço no meu governo. E vamos sempre trabalhar para melhorar cada vez mais. Disponibilizamos consultas, exames e cirurgias para a manutenção e prevenção da saúde da mulher em várias unidades de saúde”, disse Capitão Nelson.

Leia mais

➢ MPRJ cria o Núcleo de Gênero em defesa dos direitos das mulheres

➢ Dia da Mulher: artistas da região relatam conquistas e dilemas

As pacientes que estavam na sala de espera do Espaço Rosa contaram com palestras motivacionais com palavras de incentivo para a mulher ter autoestima e amor próprio, mesmo diante das dificuldades da vida ou de um diagnóstico de alguma doença. Uma policial militar do 7º BPM (São Gonçalo) aproveitou a oportunidade para esclarecer onde procurar ajuda nos casos de violência doméstica e distribuiu panfletos. E contadoras de histórias finalizaram com apresentação e canto sobre o valor da mulher.

Na área externa, as mulheres contaram com teste rápido das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): Aids, hepatites e sífilis; medição de glicose e pressão arterial; manicure; maquiagem; avaliação visual com encaminhamento para exames; massagem e distribuição de brindes. Na Clínica do Barro Vermelho, foram oferecidos serviços de maquiagem, manicure, corte de cabelo, massagem corporal, cuidados com a sobrancelha, limpeza de pele, apresentação de voz e violão e distribuição de brindes para os pacientes.

As mulheres contaram com teste rápido das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): Aids, hepatites e sífilis; medição de glicose e pressão arterial | Foto: Divulgação

No Espaço Saúde Não Pode Esperar, as mulheres assistiram palestra sobre promoção e prevenção para a saúde da mulher, participaram de roda de conversa e realizaram dinâmica de grupo. Ainda foram oferecidos atendimentos com orientação nutricional e psicológica e serviços de quiropraxia, acupuntura, ventosaterapia, vacinação, verificação de pressão arterial e glicose e testes rápidos de ISTs.