Universo e Prefeitura oferecem serviços gratuitos a niteroienses neste 8 de março

Oficializado na década de 70 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Internacional da Mulher simboliza a luta histórica das mulheres por igualdade. E, em celebração a esta data, a Prefeitura de Niterói convidou a Universo, nesta sexta-feira, 8 de março, para um evento que oferece uma série de atividades para homenagear e incentivar o empoderamento feminino.

Realizado na Praça São João, no Centro de Niterói, o projeto “Mulheres Reais” promoveu workshops, apresentações culturais, atividades físicas e até palestras. E todas as ações foram voltadas para o mesmo objetivo: reafirmar a importância do autocuidado feminino.

1/7 | Foto: Layla Mussi

2/7 | Foto: Layla Mussi

3/7 | Foto: Layla Mussi

4/7 | Foto: Layla Mussi

5/7 | Foto: Layla Mussi

6/7 | Foto: Layla Mussi

7/7 | Foto: Layla Mussi















Leia também:

Sexo frágil? Que nada! Empoderadas, elas fortalecem o físico e potencializam o amor próprio

Mulheres morrem por serem mulheres: a cada 15 horas uma mulher foi morta no país em 2023

"Acho muito importante um evento como esse. Eu vim aqui prestigiar e participar. Já aferi a pressão, medi a glicose. Afinal, eu preciso me cuidar para poder cuidar das outras mulheres”, diz a presidente de uma ONG que luta contra a violência contra a mulher, Marilene Lima.

Marilene Lima, Presidente de ONG | Foto: Layla Mussi

Os alunos, professores e coordenadores de Direito, Enfermagem e Farmácia marcaram presença em peso na praça, fortalecendo a ideia de que a atenção à mulher deve ser prioridade na sociedade.

"O curso de direito, já há alguns anos, através do Núcleo de Práticas Jurídicas, tem parcerias com várias entidades. É sempre de grande importância essa atuação, porque nossa instituição traz os alunos e advogados relacionados às área do Procon, Direito de Família, do Consumidor e Previdenciário para fazer atendimento totalmente gratuito à comunidade", relata o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito da Universo, Rogério Travassos.

Além disso, o secretário da Administração Regional Centro e Ponta da Areia, Walney Oliveira, aproveitou para destacar os serviços oferecidos pela parceria entre a gestão municipal e a universidade.

Walney Oliveira, Secretário da Administração Regional Centro e Ponta da Areia | Foto: Layla Mussi

"Hoje estamos organizando este evento aqui para as mulheres. Nós temos acessibilidade, a presença da Universo, uma tenda de atendimento médico, tem corte de cabelo, ginástica também. É importante a gente estar sempre trazendo os órgãos da Prefeitura para oferecer esses serviços de graça para a população", afirma o secretário.

O curso de Direito da Universo esteve presente no evento para prestar orientação jurídica para os cidadãos que passavam pelo local. A coordenadora do bacharelado, Michele Araújo, destaca a importância do contato entre os estudantes da instituição e a comunidade.

Michele Araújo, Coordenadora do curso de Direito da Universo | Foto: Layla Mussi

"O evento é muito importante porque já coloca a mulher em uma situação de saber seus direitos. Vamos prestar orientação jurídica, para ela buscar os seus direitos. E para gente também, enquanto universidade, temos o nosso aluno tendo contato com a comunidade e passando aquilo que ele aprende em sala de aula. Transforma a teoria na prática. É um ganho para todos os alunos", revela a coordenadora.