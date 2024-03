EPT disponibiliza linha expressa de ônibus em maricá a partir da próxima semana

A Prefeitura, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), disponibiliza a partir da próxima segunda-feira (11/03), em caráter experimental, a linha E30E (Itaipuaçu x Centro), que contará com apenas 12 paradas entre os terminais de Itaipuaçu e do Centro da cidade, nos horários de pico, entre 6h e 8h e entre 16h e 18h.



Com a iniciativa, o tempo da viagem que, atualmente é de uma hora e meia a duas horas, deve ser reduzido pela metade, melhorando significativamente a fluidez do trânsito e reduzindo o tempo gasto pelos moradores dentro dos coletivos.



As saídas da Rodoviária de Itaipuaçu em direção ao Centro acontecem às 6h, 6h30, 7h, 7h30 e 8h. De lá, os coletivos param na Av. Carlos Mariguella, próximo ao Condomínio residencial Minha Casa Minha Vida; Av. Gilberto de Carvalho (loteamento Vivendas) e segue para a RJ 106. As demais paradas acontecem próximo às passarelas de Inoã, Manu Manuela, São José (DETRAN), Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, Parque Nanci, Itapeba (fábrica da Gelótimo e no Maminha de Ouro) e na segunda entrada do Flamengo, concluindo a viagem na Rodoviária do Povo, no Centro.



Na volta para casa, os moradores poderão pegar o ônibus expresso na Rodoviária do Povo, no Centro às 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h. As paradas acontecem na RJ 106, próximo à segunda entrada do Flamengo; nas passarelas do Maminha de Ouro e do Gelótimo (ambas em Itapeba), Parque Nanci; Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara; São José (DETRAN); Manu Manuela e Inoã. As últimas paradas acontecem na Av. Gilberto de Carvalho (loteamento Vivendas), Av. Carlos Mariguella, próximo ao Minha Casa Minha Vida e Terminal de Itaipuaçu.



Presidente da EPT, Celso Haddad, falou sobre o funcionamento da nova linha, em caráter experimental.



“A gente avalia no município todo, melhorias na operação e na logística para que as pessoas e as 41 linhas possam fluir melhor. Então, a linha expressa é uma estratégia da Diretoria Operacional para diminuir o tempo do trajeto Itaipuaçu X Centro de Maricá, que hoje é o que demanda mais pessoas nas linhas 30, 30A e 30B. Se constatarmos que com esse experimento vai diminuir o tempo que as pessoas vão passar dentro dos ônibus e dar a elas mais tempo para os seus afazeres diários, pode ser que ela seja implementada para frente, não só nela como em outras linhas do município, como a E02 que faz o trajeto do Centro à Ponta negra e que tem sua demanda ampliada nos fins de semana”, explicou Haddad.