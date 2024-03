Rochas esmagam caminhões durante deslizamento no Peru; vídeo

Imagens de um acidente de trânsito no Peru viralizou nas redes sociais no início desta semana. Um deslizamento de rochas enormes no último sábado (02) acabou destruindo dois caminhões que trafegavam em uma estrada próximo ao local. Os veículos foram completamente esmagados pelas pedras, que desceram rolando por uma formação rochosa nas margens da via.

Confira imagens do acidente:





Reprodução/Redes Sociais

Reprodução/Redes Sociais

Segundo informações da imprensa peruana, os ocupantes dos veículos atingidos conseguiram sair ilesos. Os veículos sofreram perda total. O acidente aconteceu no distrito de San Mateo, em Huanchor. A principal suspeita é que as fortes chuvas da semana passada na região tenham provocado o deslizamento. A causa exta, no entanto, segue sendo investigada.