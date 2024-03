Ministério Público divulga locais de prova de concurso para promotor

Foram divulgados, neste sábado (02), os locais de prova e a distribuição dos candidatos por sala para a realização da prova do 37º Concurso Público para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), marcada para o próximo domingo (10/03).

Os portões dos prédios das universidades serão abertos ao meio-dia para acesso dos Serão, no total, sete locais de aplicação de prova, em prédios de universidades, todos no município do Rio de Janeiro, conforme prevê o edital. As provas acontecerão na Barra da Tijuca, em Botafogo, Ipanema e Centro.

Leia também:

➢ São Gonçalo tem cerca de 5 mil pessoas em tratamento de HIV/Aids

➢ Ação Animal inicia campanha de vacinação e implante de microchips em Niterói

Os portões dos prédios das universidades serão abertos ao meio-dia para acesso dos candidatos às salas e o fechamento ocorrerá às 13 horas, com início da prova marcado para as 14 horas, sempre considerado o horário de Brasília.



Nesta fase de avaliação, a prova será composta por questões objetivas de múltipla escolha e os candidatos terão cinco horas para responder às 100 questões. Os candidatos devem ficar atentos às regras relacionadas à aplicação da prova preambular, que estão dispostas no edital do concurso.

Serão avaliados os conhecimentos dos candidatos em Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Eleitoral, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Financeiro e Tributário, Tutela Coletiva, Direito da Infância e Juventude e Princípios Institucionais do Ministério Público.

Atualmente, há 60 vagas a serem preenchidas na carreira, sendo que 15 delas de provimento imediato, para o cargo de promotor de Justiça substituto. O concurso, nesta fase inicial, é executado pela Fundação VUNESP. Os locais de prova, com a distribuição das salas e nomes dos candidatos estão no link: https://www.mprj.mp.br/visualizar?noticiaId=140002