São Gonçalo promove Dia D de combate a dengue neste sábado (2)

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo vai aderir ao Dia D de Mobilização Contra a Dengue, promovido pelo Governo Federal sob liderança do Ministério da Saúde, em todo o país, neste sábado (2). Em São Gonçalo, a ação será realizada no bairro Vila Iara.

Durante o Dia D, serão intensificadas as orientações sobre a importância do combate à dengue, com a distribuição de folhetos explicativos e visitas domiciliares para identificação de focos e conscientização da população.

Segundo o 3º Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) e o Levantamento de Índice Amostral (LIA) do Ministério da Saúde, 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos domicílios, como em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção (sanitários estocados, canos e outros).

A Prefeitura de São Gonçalo mantém iniciativas de combate à dengue de forma constante. Diariamente são realizadas ações de pulverização de inseticida para o controle do mosquito Aedes aegypti. As ações são realizadas através do trabalho das motofogs. Os locais de aplicação do inseticida são definidos pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que aponta os locais com maiores notificações das doenças.



Equipes da Vigilância em Saúde Ambiental também realizam a visitação nas residências para o controle das arboviroses. Agentes orientam os moradores sobre os possíveis criadouros do mosquito e como eliminá-los, e também aplicam larvicidas em ralos, caixas d’água, tonéis, calhas e onde mais pode ser um local para a reprodução do mosquito.